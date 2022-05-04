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Украинские военные, которые находятся на территории комбината "Азовсталь", сегодня, 4 мая, не вышли на связь с мэром города. Во вторник связь еще была. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "РБК-Украина".

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали".
ForUm

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