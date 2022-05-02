У многих есть, по крайней мере, небольшое искривление зубов либо другой дефект, который способен испортить улыбку. Чтобы решить эту проблему, были созданы виниры на зубы, предназначенные, чтобы скрыть недостатки зубного ряда и получить идеальный цвет. Установка безболезненна, а толщина настолько мала, что не ощущается.

Как работают виниры

Виниры - это, прежде всего, прекрасный вариант для тех, у кого имеются небольшие, но заметные дефекты. К примеру, сколы либо щели между зубами. Создаются приспособления заранее очень тонкими, из специальных материалов. Вот, что такое виниры. Они очень плотно крепятся к зубам, придавая им эстетически красивый вид. В современных клиниках пациентам предлагают обширный выбор. Стоматолог всегда оказывает помощь в индивидуальном подборе самого подходящего варианта.

Для чего устанавливают виниры

Что такое виниры и зачем они нужны – расскажет эстетическая стоматология. Сегодня она готова помочь всем и каждому, кто хочет обладать настоящей привлекательной «голливудской улыбкой». Виниры легко и просто позволят избавиться от таких стоматологических дефектов, как:

диастема;

зубы кривые или неправильной формы;

потертость эмали;

покрытая пятнами или истончившаяся эмаль;

сколы и трещины.

Они позволяют забыть о былых стоматологических проблемах, получить эффектную улыбку, а вместе с ней и уверенность в собственной привлекательности.

Чем виниры отличаются от коронок и брекетов

Многих из тех, кто еще не имел дела с этими накладками, интересует, для чего ставят виниры, и в чем же их отличие от коронок и брекет-систем. Ведь они тоже направлены, в том числе, на улучшение эстетики зубного ряда.

Пластинки виниров предназначаются исключительно для того, чтобы сделать более привлекательным внешний вид зубного ряда. Благодаря им можно с легкостью скрыть все внешние дефекты. От плохого цвета до искривлений.

В то время как коронка должна в первую очередь защитить поврежденный зуб от окончательного разрушения. Обычно они ставятся на зубы уже после удаления корневых каналов и нервов. Если пациент страдал глубоким кариесом или пульпитом, зуб рискует быть разрушенным. Чтобы этого не произошло, вылеченную полость закрывают коронкой.

Но для чего они нужны, если есть брекет-системы? Разница между ними заключается в том, что виниры являются несъемными накладками, которые остаются на зубах насовсем, а брекеты – это временные конструкции, для коррекции прикуса.