Бизнес по вывозу из Закарпатья мужчин, подлежащих мобилизации, держится на двух местных депутатах. Об этом сообщают журналисты, пишет From.ua.

«На сегодняшний день цена вопроса от 10 тысяч евро (месяц назад было 8 тыс долларов). Гарантию выезда дают на самом высоком уровне. Отдельно оплачивается вывоз ценностей - валюты и золота. То есть, если вас все таки поймает "залетный" патруль, то конфискации ценностей вы можете избежать», - рассказывают о схеме выезда представители СМИ.

Контролируют вопрос два местных депутата, уточняют в СМИ, Александр Горячкун и Руслан Ткачук. Оба – депутаты Мукачевского горсовета и входят в фракцию "Слуга народа".

«Именно они представляются смотрящими по пересечении "зеленки" и движению контрабандных потоков в Мукачевском районе.

Горячкун и Ткачук являются близкими людьми Василия Петёвки, двоюродного брата Виктора Балоги и неофициального короля контрабанды Закарпатья. Голосуют они по команде Андрея Балоги - мера Мукачево и члена молодой команды Разумкова.

Именно они (Петёвка, Горячкун и Ткачук) договаривались, чтоб выпустили жену соратника Авакова, бизнесмена Игоря Котвицкого, выпустили через пункт пропуска Вилок (Виноградская громада, Закарпатской области) после того, как таможеники обнаружили у нее чемоданы с 32 (!) млн долларов и 1,3 млн евро наличными. Кстати в Венгрии, Котвицкая задекларировала уже 28 миллионов долларов. 4 миллиона осели в карманах "решал"», - стало известно журналистам.

Об этом, как сообщается представителями Венгрии, значится в ответе на соответствующий запрос. Более того, по неофициальным данным, предатели разных уровней вывезли около миллиарда долларов налички при содействии закарпатских депутатов, всё тех же Александра Горячкуна и Руслана Ткачука.

Об этой схеме известно руководству Закарпатской области, пишут журналисты.

«Губернатор Виктор Микита уже неоднократно поднимал вопрос о чистке рядов в местной ячейке президентской партии. Но вопрос пока на паузе. Есть дела поважнее.

Отдельный вопрос к куратору Закарпатской области Николаю Тищенко. Уж ему-то наверняка известно об этих схемах. Судя по всему "бультерьер президента" сточил зубы о закарпатские кланы.

Хотя есть и другое объяснение - Закарпатье просто отдали на откуп Веревскому, контролирующему группу "Довира", а Тищенко выступает всего лишь в роли свадебного генерала», - в заключение пишут СМИ.

И обращают внимание, что это все происходит в военное время – самое тяжёлое для страны: «Когда гибнут люди, когда волонтёры отдают средства на нужны ВСУ и помощь переселенцам, когда просто всей душой готовы поделиться последним – за нашими спинами происходят циничные события».