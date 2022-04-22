Все мы слышали о прополисе и о его полезных свойствах. Но что такое прополис на самом деле? Каковы его традиционные медицинские применения при гинекологических и урологических заболеваниях? Вы удивитесь, но прополис имеет 3000-летнюю историю и использовался еще ассирийцами и греками.

Давайте же узнаем, что это такое поподробнее, а также о его преимуществах.

Тайна прополиса

Медоносные пчелы делают пчелиный клей или прополис, который они собирают из почек деревьев, потоков сока или других растительных источников. Пчелиный клей - это естественное смолистое соединение. Он содержит высокий уровень флавоноидов (сверхмощных антиоксидантов с противовоспалительными свойствами и преимуществами для иммунной системы).

Говоря о тайнах прополиса ,нельзя не упомянуть о его преимуществах.

Пчелиный прополис полезен для здоровья

Прополис не только для того, чтобы выглядеть красиво, он также обладает некоторыми удивительными «невидимыми» целебными свойствами.

Что касается гинекологических, мочеполовых и проктологических заболеваний, то он является экспертом. Свечи с прополисом применяются в современной медицине для лечения простатита, гинекологических заболеваний, геморроя. Особенно хороший эффект они имеют, когда изготовлены из полностью натуральных ингредиентов.

Так, ТМ «Пчелиные технологии» использует исключительно натуральные ингредиенты для изготовления своей продукции, собранные на собственной пасеке. А это значит, что вся продукция имеет высочайшее качество и максимальную эффективность.

Такая натуральная продукция обладает следующими лечебными свойствами:

-антисептическое/антибактериальное воздействие на очаг заболевания;

-противовоспалительное и заживляющее свойство;

-имеют скорый положительный эффект;

-обладают мягким, уникальным проникающим результатом.

Свечи с прополисом: в чем секрет?

Свечи на основе прополиса отлично подходят для немедленного лечения воспалений. Не забывайте, что независимо от того, какое у вас заболевание, вы должны сначала обратиться к врачу, сдать анализы, а затем начать терапию.

Как только свечи с прополисом введены в курс лечения, они начинают действовать. Печень и желудок не пострадают от быстрого всасывания активных соединений, так как свечка не взаимодействует с ними. Суппозитории так же эффективны, как и инъекции, но имеют более целенаправленное воздействие, из-за того, что их вводят непосредственно в ту область, где болезнь наиболее сконцентрирована.

Свечи с прополисом в гинекологии

Для женщин свечи, содержащие прополис, могут применяться для лечения:

-бактериального вагиноза;

-параметрита;

-кольпита;

-вагинита;

-кандидоза (молочницы);

-эрозии.

Натуральные прополисные свечи хорошо лечат грибковые заболевания поражающие женские органы малого таза. Воспаление, боль и дискомфорт быстро убираются с помощью этого препарата. Кроме того, благодаря другим природным компонентам, как масло какао и экстракта травы зверобоя и календулы, иммунная система организма укрепляется.

Чтобы ускорить процесс выздоровления, рекомендуется использовать и другие продукты в комплексном применении. Так вы добьетесь максимально быстрого и эффективного лечения. Теперь, зная природные секреты прополиса, вы можете заботиться о своем теле еще лучше вместе с ТМ “Пчелиные технологии».