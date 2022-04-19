Працівники ДБР викрили масштабну схему незаконної реалізації тютюнових виробів, які начебто передавали на потреби Збройних сил України.

За оперативними даними, підакцизні товари раніше були вилучені одеською прокуратурою у межах різних кримінальних проваджень та відправлялись на відповідальне зберігання до спеціального складу.

Зловмисники зімітували примусове вилучення понад 1,5 тисячі коробів цигарок, вартістю півмільйона доларів США та передачу їх військовим. Насправді цигарки були продані організаторами оборудки за 100 тис доларів США.

ДБР затримало учасників протиправної схеми під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тис доларів США.

Перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб.

Тривають слідчі дії у межах порушеного кримінального провадження за зловживання владою (ст. 364 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокурора.