Шкафчик с керамическим петушком, уцелевший после авиаудара по дому в Бородянке, был демонтирован и передан в Национальный музей Революции Достоинства.

В музее отметили, что кухонный атрибут на стене полностью разбомбленного дома стал одним из символов стойкости украинцев.

"Проведена культурная "спецоперация" по музеефикации легендарного кухонного шкафа и сохранение всего его содержимого. С сегодняшнего дня он находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе со шкафом передан декоративный керамический петушок, который выстоял при взрыве рашистской авиабомбы", – рассказали в музее.

Здание, на котором держался шкафчик, сейчас в аварийном состоянии и вот-вот может "посыпаться", пишут "Украинские новости".

Чтобы уберечь кухонный элемент, ставший уникальным символом сопротивления украинцев российской агрессии, шкафчик был демонтирован 14 апреля с разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко.

"Важно было сохранить каждую деталь, вплоть до шурупов, на которые шкафчик крепился к стене", - говорится в сообщении.

Непосредственно спасением шкафчика занимались сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.