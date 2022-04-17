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Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для судов из России. 

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении морской администрации Болгарии, пишет "Интерфакс-Украина".

Болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии. При этом грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписали выйти в море, как только они завершат текущие операции.

ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.
ForUm

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