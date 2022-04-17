Держприкордонслужба фіксує збільшення пасажиропотоку, в Україну з початку квітня в'їхали близько 400 тисяч осіб, серед яких є і раніше евакуйовані громадяни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, за даними якої з 2 по 15 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 900 тисяч осіб, з них в Україну в'їхали близько 400 тисяч людей, виїхали – понад 500 тисяч осіб.

Збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого у ДПСУ пов'язують із поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається за кордоном. Також відзначають повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок.