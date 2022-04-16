Личаківський районний суд Львова ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для народного депутата Віктора Медведчука (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), підозрюваного у державній зраді.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджено генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Альтернативи у вигляді застави рішення суду не передбачає.

Зазначається, що розгляд проводився як відеоконференція.

Як повідомлялося, 11 травня 2021 року Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. За даними слідства, 2015 року Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ).

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – провадження підривної діяльності проти України, зокрема у контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні було завершено. За цим епізодом щодо Медведчука обрано запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань до 31 грудня 2021 року.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора надав Медведчуку нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.

У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення було оскаржено в апеляційній інстанції. Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згодом суд першої інстанції продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

27 лютого радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

12 квітня Медведчука було затримано при спробі незаконного перетину українського державного кордону.