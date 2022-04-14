Real Park — новый, современный и масштабный проект строительства в Малиновском районе южной Одессы. Жилкомплекс расположен неподалеку от дубовой рощи и окружен малоэтажной застройкой. Благодаря такому выгодному местоположению жителям будут доступны прекрасные виды на городские просторы и отличная инсоляция. Проектом комплекса Реал Парк предусмотрена развитая инфраструктура. Ознакомиться со всеми предложениями рынка по продаже недвижимости в этом жилом комплексе вы можете с помощью сервиса OLX.

Расположение ЖК Real Park и его окружение

Жилой квартал расположен в тихом и спокойном спальном районе города. Благодаря достаточно развитому транспортному сообщению его жители легко доберутся в центральную часть и два других района Одессы. Инфраструктурные объекты хоть и расположены чуть поодаль, но до них можно доехать на личном автомобиле или муниципальном транспорте, затратив совсем немного времени. В этом микрорайоне сосредоточено множество рынков, развлекательных заведений, бизнес-центров.

Так, к примеру, сад-ясли находится в пяти минутах ходьбы, а чтобы добраться до ближайшей школы, потребуется столько же времени езды на машине или автобусе. До поликлиники и вовсе можно дойти прогулочным шагом, потратив на дорогу не более двадцати минут. В радиусе нескольких километров сосредоточены магазины крупных торговых сетей. К берегу Черного моря вы доберетесь на автомобиле за 20 минут.

Уникальные особенности жилого комплекса Real Park

В процессе строительства была использована монолитно-каркасная технология, фасад облицован керамическим кирпичом, а стены выполнены из керамических блоков. В каждой квартире много свободного пространства и солнечного света, есть балкон. Проект жилого комплекса имеет такие особенности:

автономное отопление;

энергосберегающие металлопластиковые стеклопакеты;

установлены приборы учета;

по два лифта в каждом подъезде: пассажирский и грузовой;

закрытая от посторонних лиц территория с круглосуточной охраной;

подземный и наземный паркинги на несколько уровней;

ухоженный двор с аллеями, клумбами, газонами, спортивными и детскими площадками.

Принимая решение купить квартиру в комплексе Реал Парк, вы выбираете комфорт и полную безопасность, а также жизнь в одном из самых живописных районов Одессы.