СБУ звертається до всіх батьків із проханням бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і дочок.

«Ворог не знає правил та моральних бар’єрів, тому без сумнівів втягує підлітків у свої криваві плани», - зазначили у відомстві.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт з неповнолітнім хлопцем через Telegram-месенджер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли не через месенджер, а напряму - запропонували 16-ти річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його «заспокоїли»: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню українських силовиків, хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

СБУ нагадує, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

Тож, батькам треба бути максимально уважними до того, де їхні діти, з ким і про що спілкуються та контролювати поведінку дітей в Інтернеті.

В умовах війни їхня довірливість може призвести до трагедії. Адже окупанти можуть залучати неповнолітніх до вчинення терактів, диверсій, корегування вогню та інших тяжких злочинів, здатних спричинити загибель багатьох людей.