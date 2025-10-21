Польща готова затримати Путіна в повітряному просторі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає можливості примусової посадки літака з кремлівським правителем Владіміром Путіним на борту, якщо той скористається польським повітряним простором дорогою до Будапешта.

Як повідомляє TVP Info, Сікорський зазначив, що не може гарантувати, що "незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Владіміром Путіним на борту, який опиниться в польському повітряному просторі, з метою доправлення підозрюваного до Міжнародного кримінального суду".

З лютого поточного року на всій території Європейського Союзу діє заборона на польоти російських літаків, що викликало дискусії щодо можливого маршруту Путіна до Угорщини. Відповідаючи на питання про це, Сікорський припустив, що президент РФ може дістатися до Угорщини, наприклад, через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії.

Польський міністр також розкритикував позицію Угорщини, яка запрошує Путіна, попри її зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).

"А те, що член ЄС, який ще має зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом, запрошує до себе президента Путіна, не тільки викликає огиду, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а щось між Заходом і Росією", – підкреслив Сікорський.

Він також нагадав, що Угорщина "не допомагає", блокуючи підтримку України та продовжуючи купувати великі обсяги російської нафти, маючи можливість придбати її з інших джерел.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна за підозрою у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією дітей з окупованих територій України до РФ.