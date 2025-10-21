Рубіо і Лавров не дійшли згоди: друга зустріч Трампа і Путіна під питанням

Надії президента США Дональда Трампа на швидку другу зустріч із президентом РФ Владіміром Путіним, схоже, виявились марними. Попередню зустріч високопоставлених радників США та Росії, заплановану на цей тиждень, тимчасово скасували. Зокрема, очікувана зустріч державного секретаря Марко Рубіо з російським колегою Сєргєєм Лавровим наразі перенесена, повідомляє CNN. Причини скасування офіційно не уточнюють, однак джерела CNN зазначають, що радники США та РФ мали розбіжності щодо завершення російського вторгнення в Україну.

У Білому домі підкреслили, що Трамп «послідовно працює над пошуком мирного дипломатичного вирішення, щоб покласти край війні та зупинити кровопролиття». Заступниця прессекретаря Анна Келлі додала, що президент «сміливо веде діалог із усіма сторонами і зробить усе можливе для досягнення миру».

Як повідомлялось раніше, у понеділок Рубіо та Лавров провели телефонну розмову, обговоривши «наступні кроки» після недавнього дзвінка Трампа і Путіна, що стосувався можливого припинення конфлікту в Україні. За даними Держдепу США, Рубіо наголосив на важливості майбутніх контактів як можливості для тривалого врегулювання війни відповідно до бачення Трампа.

У Кремлі розмову назвали «конструктивною» і заявили, що обговорювали «конкретні кроки для реалізації домовленостей» попереднього дзвінка.

Водночас американські джерела підкреслюють, що позиція Росії залишилася жорсткою, і через це зустріч Трампа і Путіна, запланована на наступний тиждень, наразі під сумнівом.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп прокоментував ймовірність завершення війни та перемоги України.