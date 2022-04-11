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Росія вже майже завершила підготовку до наступу на Донбасі, бойові дії на території Донецької та Луганської областей можуть розпочатися найближчим часом, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«За нашою інформацією, противник перейшов до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на території Донецької та Луганської областей. Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях уже десь найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова. Ми не можемо прогнозувати, коли це відбудеться, є повідомлення західних джерел. Проте потивник уже майже завершив підготовку до наступальної операції», - сказав Мотузяник на брифінгу в медіа-центрі «Україна» в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас спікер наголосив, що останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і збільшуватиметься й надалі.
ForUm

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