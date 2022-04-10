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Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації», – написав він.

Крім того, уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
ForUm

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