Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав розмову президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у суботу в Києві дуже насиченою та конструктивною.

«Лідерство — це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі решта намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Із самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною», - написав він.

Єрмак повідомив, що регулярно спілкується з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, «тож цей візит не був спонтанним».

З його слів, «чекати на результати недовго».

«Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими. Дякуємо за вашу рішучу позицію та допомогу Україні у час, коли Україна її найбільше потребує. Дякую за підтримку. За неухильний санкційний тиск на країну-агресора та за зброю, яка допомагає нам цю агресію відбивати. Ми разом боремося і разом переможемо. Незабаром. Для України. Для Європи. Для світу», - резюмував глава ОП.