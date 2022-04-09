У місті Тернопіль демонтували пам’ятник російському поету і прозаїку Олександру Пушкіну, повідомив мер міста Сергій Надал.
«Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших», - написав він, додавши, що після звірств Росії в Україні, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам.
Раніше пам’ятники Пушкіну прибрали у Мукачеві.
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