Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що з кожною годиною дедалі більше людей усвідомлюють, що ніде в Європі немає такої армії, як українська.

Як передає Укрінформ, про це Резніков написав у Фейсбуку.

"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок", - наголосив міністр.

Він додав, що бачить тисячі і тисячі громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються.

"За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу. Вас бачать усі, весь світ! Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми", - зазначив Резніков.

За його словами, зараз багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.

"З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою. Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!" - підсумував Резніков.