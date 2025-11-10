﻿
Мешканці Києва дуже люблять зброю

Мешканці Києва задекларували більше 1,3 тис одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тис боєприпасів до неї.

Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння, повідомляє поліція Києва.

Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

