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Суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Як пише Главком, про це свідчать дані рейтингової агенції S&P, повідомляє Reuters.

«Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.

Таким чином, суверенний кредитний рейтинг РФ оцінюють як «ризиковий з ознаками спекулятивного». Так Росія розплачується за військове вторгнення в Україні.
ForUm

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