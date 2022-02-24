В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ, враг отступил, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«В Сумской области подразделение Теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!» - написала она.
Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага – это невосполнимые потери противника, отметила замминистра.
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