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Национальная гвардия Украины заявляет, что ситуация у пограничного пункта «Вильча» в Киевской области контролируемая.

«Не верьте в распространенные пропагандистскими СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает. Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим оборону», - говорится в сообщении пресс-службы ведомтсва.

Недавно состоялся бой у пограничного пункта «Вильча» на границе Киевской и Житомирской областей.

«Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется», - подчеркивается в сообщении.
ForUm

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