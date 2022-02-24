Национальная гвардия Украины заявляет, что ситуация у пограничного пункта «Вильча» в Киевской области контролируемая.

«Не верьте в распространенные пропагандистскими СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает. Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим оборону», - говорится в сообщении пресс-службы ведомтсва.

Недавно состоялся бой у пограничного пункта «Вильча» на границе Киевской и Житомирской областей.

«Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется», - подчеркивается в сообщении.