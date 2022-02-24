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Москва готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президент Путин сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные «красно-линейные» проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений, - уточнил он. - Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это».

На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: «Если руководство Украины готово об этом говорить».

Путин объявил о начале военной операции в Украине, цель которой - освободить народ страны от «антинародной хунты».

Песков заявил, что в Украине идет не война, а спецоперация, цель которой – «денацификация страны и демилитаризация» в интересах безопасности России.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
ForUm

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