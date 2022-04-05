Навіть можливість переговорів із Росією після трагедії у Бучі будуть викликом, вважає президент України Володимир Зеленський.

«Усі ми, і я зокрема, сприйматимемо навіть можливість переговорів як виклик. Виклик внутрішній насамперед, свій, людський. Потім, коли береш себе в руки, а це доводиться робити, я гадаю, що ми не маємо іншого вибору», - сказав він в інтерв'ю українським журналістам, показаним у вівторок у рамках всеукраїнського телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Зі слів президента, «буде інший виклик усередині держави, тому що всі розуміють: те, що вони зробили, - вибачення цьому немає. Кожна така трагедія, кожна така Буча битиме тебе по руках щодо тих чи інших переговорів. Але треба знаходити можливості щодо таких кроків».

«Просто сказати - давайте ні про що сьогодні не говоритимемо - позиція найлегша. Найскладніше - говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом і при цьому знайти можливість зустрічатися і на цій зустрічі знайти вихід і при цьому не втратити своєї території», - сказав Зеленський.

Він висловився за прискорення розслідування злочинів у Бучі та інших містах. «Невигідно затягувати цей процес і Європі, тому що вони бачать - доказів більш ніж достатньо і, на жаль, докази лише з'являтимуться», - зауважив президент.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.