также в разделеОбщество
ФСБ обвинила шесть «правосеков» в подготовке теракта в Крыму 11
Боевику «Оплота» заочно сообщили о подозрении 6
Вслед за Минздравом в сети распространяют фейковый приказ Минобразования 19
Ляшко назвал фейком информацию об эвакуации медучреждений из Киева 12
Нацполиция берет под охрану объекты энергетической инфраструктуры 17
В Украину прибыло летальное оружие от Канады 25
Призыв резервистов начнется 23 февраля 82
МИД призывает украинцев немедленно покинуть территорию России 33
Россия эвакуирует персонал посольства и консульств из Украины 31
В Украине зафиксировали 25 062 новых случаев COVID-19 за сутки 45
СБУ установила командира разведчиков боевиков 101
Спасатели подготовили советы на случай экстренных ситуаций 145
Минздрав объяснил, что делать при симптомах COVID-19, если нет семейного врача 16
Венгрия перемещает войска к границе с Украиной 126
СБУ обнародовала беседы боевиков «Л/ДНР», которые на днях обстреливали Донбасс 92
Прокуратура открыла дело из-за принудительного вывоза украинцев с Донбасса 21
Группа «Kalush Orchestra» представит Украину на Евровидении 16
«Впереди тяжелые испытания. Будут потери»: Резников обратился к украинским военным 152

Введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Для того чтобы усилить безопасность во всех регионах, усилить нашу готовность к возможной дальнейшей агрессии СНБО предложил ввести чрезвычайное положение и подписать президенту Украины соответствующий указ, который будет действовать на всей территории Украины. Это, в первую очередь, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса», - заверил премьер на заседании правительства.

Решение о чрезвычайном положении на всей территории Украины принял сегодня СНБО, и должен рассмотреть парламент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги