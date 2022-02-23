Введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Для того чтобы усилить безопасность во всех регионах, усилить нашу готовность к возможной дальнейшей агрессии СНБО предложил ввести чрезвычайное положение и подписать президенту Украины соответствующий указ, который будет действовать на всей территории Украины. Это, в первую очередь, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса», - заверил премьер на заседании правительства.

Решение о чрезвычайном положении на всей территории Украины принял сегодня СНБО, и должен рассмотреть парламент.