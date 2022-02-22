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В Киеве открылись медицинские курсы для сестер милосердия в Духовно-просветительском центре при строящемся кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в честь Воскресения Христова (Железнодорожное шоссе, 3).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на социально-гуманитарный отдел, медицинские курсы для сестёр милосердия рассчитаны на полтора месяца занятий, ограничений по возрасту нет.

«Курсы предназначены для верующих, которые хотят реализовать себя через социальное служение и стать сестрами милосердия. Сестры смогут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся», - отметил протоиерей Сергий Экшиян.

Руководитель проекта - сестра Свято-Елисаветинского Иерусалимского подворья Александровской больницы Екатерина Шарай подчеркнула, что благодаря курсам сёстры также будут учиться профессионально общаться с больными.

«Цель курсов - подготовить сестёр милосердия к служению, сделать их квалифицированными помощницами сёстрам, имеющим медицинское образование. Чтобы они не растерялись в ситуациях, где нужно срочно оказать первую помощь. Кроме этого, на курсах будет преподавать и квалифицированный медицинский психолог», - поделилась Екатерина Шарай.

Сестринское дело на курсах будет преподавать врач-травматолог Михаил Ранценс, который 20 лет проработал в бригаде скорой помощи. Правильному общению с больными слушательниц научит психолог ВОО «Ассоциации помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» Марина Суркис.

Кроме теоретических лекций преподаватели будут выезжать вместе со слушательницами в рейды на машине скорой помощи, где каждая из сестёр сможет практически применить свои знания. Организаторы планируют сделать курсы регулярными и в будущем приглашать на учёбу сестричества из разных регионов Украины.

Узнать детали и присоединиться к сестричеству: [email protected] +38 097 800 18 07, Миссия милосердия +38 050 650 91 11
ForUm

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