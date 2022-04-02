Внаслідок серії вибухів у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі поранено чотирьох людей, повідомила НАЕК «Енергоатом».

«Відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих русскімі мраzzями сьогодні в Енергодарі», – йдеться в повідомленні компанії.

«Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур», - запевнили в НАЕК.

Як повідомлялося, вибухи і мінометні черги пролунали по мирних жителях в районі БК «Современник» в суботу, коли енергодарці почали розходитися після організованого ними мітингу на підтримку України.

«Енергоатом» також повідомив, що в місті почали глушити зв'язок: зник провідний інтернет, неможливі телефонні дзвінки.

ЗАЕС захоплена російськими окупантами з 4 березня.