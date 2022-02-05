После начала Олимпиады в Пекине группа международных ученых вновь призывает к "всестороннему международному расследованию" происхождения COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Это последнее из серии четко сформулированных писем с требованием к большей прозрачности от китайского правительства. Письмо подписанно 20 учеными из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Франции, Австралии, Индии и Японии.

"Олимпийская хартия утверждает, что цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества с целью содействия мирному обществу, заботящегося о сохранении человеческого достоинства, — пишет группа ученых.— К сожалению, поскольку сегодня спортсмены со всего мира собираются вместе в начале Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, это благородное стремление подрывается благодаря постоянным усилиям принимающего правительства предотвратить всестороннее международное расследование происхождения COVID-19".

Углубленное и объединенное изучение происхождения COVID-19 является "настоящим отражением идеалов, которые лежат в основе олимпийского движения", говорится в письме, и будет "способствовать открытости и взаимном доверии", особенно в то время, когда спортсмены мира собираются в Пекине.

До сих пор не было сделано окончательного вывода относительно того, откуда взялся COVID-19, поскольку международные органы здравоохранения и разведка США остановились между двумя теориями: появился ли вирус от естественного распространения от животных, или он произошел вследствие случайной утечки лабораторного эксперимента в Ухане, Китай.

Напомним, офис директора национальной разведки США в своем докладе подчеркнул препятствия для поиска каких-либо конкретных ответов, а именно, бесполезное несотрудничество со стороны китайского правительства, которая "вероятно, помешает расследованию".

Команда под руководством Всемирной организации здравоохранения также подчеркнула, что для реального прогресса необходимо больше обмениваться записями, образцами и необработанными данными.

В первом этапе исследования ВОЗ происхождения COVID-19, считалось, что утечка из лаборатории была "крайне маловероятной".

Агентство здравоохранения ООН сформировало новую группу ученых для нового этапа расследования, которое включало лабораторные аудиты, которые китайское правительство отклонило.

Между тем Пекин решительно отрицает, что вирус мог попасть из одной из его лабораторий, настаивая на том, чтобы расследование проводилось за пределами Китая. Китайские власти без доказательств предположили, что вирус уже распространялся в Соединенных Штатов с конца 2019 года.

В марте 2020 года представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь написал в Твиттер, что "возможно, армия США принесла эпидемию в Ухань", утверждая, что американские военные спортсмены, которые посетили Всемирные военные игры в Ухане в октябре 2019 года, могли быть ответственными за распространение COVID-19.

Представители министерства обороны США решительно отвергли обвинения, назвав их "дезинформацией".

Эксперты говорят, что на выявление происхождения COVID-19 могут потребоваться годы, даже при условии полного международного сотрудничества и невредимого следа научных доказательств. Ученым потребовалось более десяти лет, чтобы определить популяцию летучих мышей, которая была домом для эпидемии SARS в 2002 году.

Несмотря на это, они также подчеркивают, что понимание того, где и как началась эта пандемия, может иметь решающее значение для предотвращения следующей.