Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения РФ в Украину и начало подготовки к реакции на такой сценарий.

«Необходимо продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит весьма вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к наихудшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой», - написала она в Twitter.

