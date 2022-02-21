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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения РФ в Украину и начало подготовки к реакции на такой сценарий.

«Необходимо продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит весьма вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к наихудшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой», - написала она в Twitter.

 

 
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