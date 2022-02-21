В Посольстве США в Москве разъяснили озвученное накануне предупреждение об угрозах терактов в РФ, пояснив, что речь шла о сообщениях, появившихся в ряде российских СМИ об угрозах минирования.

«В последние дни в ряде российских СМИ сообщили о волне угроз «минирования» в ряде учреждений, на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и других местах», - заявил Интерфаксу в понедельник пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

«Госдепартамент несет большую ответственность за безопасность граждан США за рубежом. Из соображений предосторожности и в соответствии с нашим обязательством сообщать американским гражданам четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих поездках, мы опубликовали это предупреждение», - сказал он.

В воскресенье вечером на сайте американской дипмиссии было опубликовано сообщение о том, что, согласно данным в СМИ, в Москве, Санкт-Петербурге и на границе с Украиной возможны теракты.

В МИД РФ обратились к американской стороне за объяснениями.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.