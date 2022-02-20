1 вересня 2022 року розпочнеться пілотування проєкту оновлення змісту, освітніх ресурсів і підходів до навчання інформатики в школах.

Про це оголосили Міністерство освіти і науки, Міністерство цифрової трансформації та EU4DigitalUA під час спільної презентації проекту, пише «Я і Закон».

«Один із наших ключових проєктів у рамках реформи ІТ-освіти – оновлення шкільного курсу з інформатики. В закладах освіти застаріле програмне забезпечення, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, предмет викладають вчителі інших предметів. Це зовсім не ті уроки інформатики, які допоможуть дітям знайти себе у новому цифровому світі. Впевнений, що оновлені уроки з інформатики стануть тим першим базисом, який допоможе дітям потім легко знайти себе в ІТ-спеціальностях», – зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України.

Пілотування відбуватиметься у 50 закладах загальної середньої освіти. А з 1 вересня 2023 року оновлений зміст предмета «Інформатика» для закладів загальної середньої освіти буде реалізовуватися на загальнодержавному рівні.

Проєктом передбачено залучення найкращих українських та європейських експертів, а також представників ІТ-кластерів та ІТ-асоціацій України, які вже готові надати зі свого боку технологічну експертизу для ефективного впровадження новітніх цифрових технологій у викладання, навчання та оцінювання учнів, а також створення нового контенту для шкільного предмета «Інформатика» у 1-11 класах.

«Реформа «Нова українська школа», яку реалізує МОН, ставить за мету розвиток кожної конкретної дитини. Забезпечити реалізацію цієї мети без сформованих сучасних цифрових компетентностей неможливо. Цей проєкт є яскравим зразком синергії зусиль двох міністерств, наших міжнародних партнерів, яка й має гарантувати кожному учню високий рівень конкурентоспроможності, формування його як успішної особистості у цифровому суспільстві в умовах цифрової економіки, яка швидко розвивається в Україні», – наголосив Олег Єресько, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН.

Оновлення змісту та освітніх ресурсів предмета «Інформатика» є частиною великої реформи IT-освіти України. Проєкт ініційовано Мінцифрою, реалізується проєктом EU4DigitalUA спільно з МОН.

EU4DigitalUA підтримує проєкт та організував тендер на відбір координатора, методиста, аналітика та ключових освітніх експертів, створив проєктний офіс та відповідні робочі групи.

«Я вірю, що молоді українці можуть стати справжніми цифровими true digital natives, які мають здатність і креативність бути лідерами глобальних цифрових трансформацій. Я впевнений, що проєкт “Комп’ютерні науки нового покоління” в рамках програми EU4DigitalUA сприятиме розвитку відповідних цифрових навичок та компетентностей для розвитку цифрових технологій та реалізації цифрових трансформацій», – зазначив Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні.