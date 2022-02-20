также в разделеОбщество
Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине до начала весны 50
В Минсоцполитики предлагают изменить методику расчета среднего дохода семьи 23
В МОЗ рассказали, что делать в случае положительного теста на COVID-19 55
Смертность в Украине растет: В Госстате раскрыли данные о демографической ситуации за 2021 год 29
Тимошенко: Строительство Музея революции достоинства завершится к концу 2023 года 14
Гидрометеоцентр: В Украине ожидается низкий уровень влаги на грунте 18
В Украине расширят программу доплат пенсионерам 66
На Закарпатье отремонтировали часть одной из самых живописных дорог в Украине 27
Что нужно знать об утилизации батареек 29
Ирландия призвала своих наблюдателей ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину 10
СБУ установила личности еще двух боевиков «ДНР» 21
«ЛНР» вслед за «ДНР» объявила о массовой эвакуации в Россию 87
Главу оргкомитета по Нацотбору на Евровидение уволили после скандала 28
Чернобыльскую зону закрывают для туристов 38
В «ДНР» заявили об эвакуации в РФ женщин, пожилых и детей 379
В ООС опровергли заявления об обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ 35
Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез 58
Возле границ Украины – около 149 тысяч военных РФ, и может быть еще больше 31

Під час Diia Summit президент України Володимир Зеленський пообіцяв кожному громадянину за новим сучасним смартфоном, але тільки у випадку, якщо вони пройшли курс вакцинації. Стало відомо, що подавати заявку на отримання новенького гаджета українці зможуть уже у квітні, а видавати смартфони щепленим пенсіонерам почнуть у липні. При цьому уточнимо, що отримати смартфони зможуть лише повністю вакциновані громадяни віком від 60 років. Таких в Україні близько 3,5 млн, пише Tehnofan.com.ua.

Зараз Міністерство цифрової трансформації займається пошуком виробників та постачальників сучасних та зрозумілих для людей похилого віку телефонів, проте з доступом до мережі інтернет. Також уряд проводить переговори з популярними мобільними операторами, які зможуть надати оптимальні тарифи для пенсіонерів. Адже, як обіцяв президент, окрім смартфона, учасники програми отримують бюджетні тарифні плани.

Україна проводить переговори з компанією Samsung. Важлива умова – вартість 5000 гривень, але наявність NFC. Це будуть середньокласові смартфони від Самсунг, не офіційни список:

  • Samsung Galaxy A22.
  • Samsung Galaxy A03s.
  • Samsung Galaxy A03.
  • Samsung Galaxy A32.
  • Samsung Galaxy S21.
  • Samsung Galaxy M32.
  • Samsung Galaxy M12.

Щоб подати заявку потрібно буде лише паспорт та ІПН, а вакцинацію перевірятимуть через портал “Дія”. Для цього потрібно буде відвідати ЦНАП чи онлайн подати заяву. Потім одержувач вибирає місце, де хотів би отримати смартфон. А ось громадянам з обмеженими можливостями гаджети доставлятимуться додому листоношками Укрпошти.

Примітно, що гаджет планують прив’язати до певного номера, що дозволить користуватися смартфоном лише отримувачу. Крім того, телефони закріплять за певним одержувачем, тому не можна буде продати або передати його. Також перепродати його не зможуть крадії.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги