Під час Diia Summit президент України Володимир Зеленський пообіцяв кожному громадянину за новим сучасним смартфоном, але тільки у випадку, якщо вони пройшли курс вакцинації. Стало відомо, що подавати заявку на отримання новенького гаджета українці зможуть уже у квітні, а видавати смартфони щепленим пенсіонерам почнуть у липні. При цьому уточнимо, що отримати смартфони зможуть лише повністю вакциновані громадяни віком від 60 років. Таких в Україні близько 3,5 млн, пише Tehnofan.com.ua.

Зараз Міністерство цифрової трансформації займається пошуком виробників та постачальників сучасних та зрозумілих для людей похилого віку телефонів, проте з доступом до мережі інтернет. Також уряд проводить переговори з популярними мобільними операторами, які зможуть надати оптимальні тарифи для пенсіонерів. Адже, як обіцяв президент, окрім смартфона, учасники програми отримують бюджетні тарифні плани.

Україна проводить переговори з компанією Samsung. Важлива умова – вартість 5000 гривень, але наявність NFC. Це будуть середньокласові смартфони від Самсунг, не офіційни список:

Samsung Galaxy A22.

Samsung Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A03.

Samsung Galaxy A32.

Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy M32.

Samsung Galaxy M12.

Щоб подати заявку потрібно буде лише паспорт та ІПН, а вакцинацію перевірятимуть через портал “Дія”. Для цього потрібно буде відвідати ЦНАП чи онлайн подати заяву. Потім одержувач вибирає місце, де хотів би отримати смартфон. А ось громадянам з обмеженими можливостями гаджети доставлятимуться додому листоношками Укрпошти.

Примітно, що гаджет планують прив’язати до певного номера, що дозволить користуватися смартфоном лише отримувачу. Крім того, телефони закріплять за певним одержувачем, тому не можна буде продати або передати його. Також перепродати його не зможуть крадії.