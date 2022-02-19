Народный депутат из партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Нестор Шуфрич подрался с журналистом Юрием Бутусовым.

Как пишет Главком, инцидент произошел в эфире телешоу «Свобода слова Савика Шустера» канала «Украина 24».

«Жаль, что в такой трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей», — так Бутусов отозвался о фактическом владельце телеканала «НАШ» Евгении Мураеве и нардепе от ОПЗЖ Несторе Шуфриче.

После этого Шуфрич заявил, что решить, кто предатель, а кто нет — должен суд. За этими словами последовала оплеуха от Бутусова, а дальше — драка.

Дерущихся растаскивали около пяти человек, в числе которых оказались экс-президент Порошенко, экс-премьер Яценюк, экс-глава МИД Огрызко, экс-командир полка «Азов» Билецкий и экс-секретарь СНБО Данилюк.