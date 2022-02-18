Комитет избирателей проанализировал показатели посещения заседаний комитетов Верховной Рады Украины за период 2-16 февраля 2022г. Изначально в это время народные депутаты должны были работать в пленарном режиме, однако со временем заседание ВР было заменено на работу в комитетах.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе КИУ, 71 народный депутат отсутствовал на заседаниях комитетов. При этом стоит отметить, что часть заседаний комитетов проходила в формате видеоконференций (онлайн) или депутатам, которые не могли быть физически присутствовать на месте, была предоставлена ​​возможность присоединиться к работе дистанционно.

Вероятно, часть народных депутатов могли пропустить заседание из-за того, что не находились на тот момент в Украине. К примеру, СМИ сообщали, что за границей находились Юлия Левочкина (пропустила заседание Комитета по внешней политике 8, 15 и 16 февраля), Вадим Новинский (пропустил заседание Комитета по правам человека 16 февраля), Наталья Королевская (пропустила заседание Комитета по вопросам соцполитики 9 февраля), В. Столар (пропустил заседание Комитет по аграрной политике 2 и 16 февраля), Илья Кива (пропустил заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности 16 февраля).

Бывший член фракции «Слуга народа» Александр Юрченко, подозреваемый в получении взятки, отсутствовал 8 февраля на заседании Комитета по вопросам энергетики (по данным СМИ депутат мог находиться в то время на отдыхе в Доминиканской республике). Член фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, пропустил 2 февраля заседание Комитета по вопросам здоровья нации. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не присутствовал на закрытом заседании Комитета по вопросам нацбезопасности 1 февраля.

Среди других известных политиков, проигнорировавших работу в Комитетах: И. Палица, А. Дубинский, Ю. Тимошенко, О. Довгий, В. Медведчук.

Среди комитетов по самым низким показателям посещения – Комитеты по вопросам социальной политики, энергетики, внешней политики. Наивысшие показатели посещаемости в Комитетах ВР по вопросам цифровой трансформации, правовой политики и образования и науки.

«Главным аргументом по отказу от работы в сессионном формате в пользу работы в комитетах был рост заболеваемости среди депутатов. Ведь заседания комитетов, в отличие от пленарных заседаний ВР, могут проводиться в дистанционном формате. Однако даже в таких условиях значительная часть депутатов фактически прогуляли работу. В некоторых комитетах отсутствовало 25-35% депутатов. Это при том, что для работы в Комитете было достаточно взять смартфон и иметь доступ к сети Интернет, даже находясь на отдыхе», – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Данные приведены с учетом официальной информации на веб-сайтах комитетов Верховной Рады. Количество депутатов, пропустивших заседание комитетов, может быть несколько больше, поскольку информация о посещении по отдельным парламентским комитетам по состоянию на 17 февраля не обнародована.