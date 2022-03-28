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За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

За даними слідства, 27 березня 2022 близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с.Чумакове Конотопського району Сумської області рухалась колона військової техніки російської федерації. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, здійнив наїзд на пішоходів, які ішли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина – 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадження доручено Конотопському районному відділенню поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
ForUm

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