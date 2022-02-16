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Пенсионерка из Мариуполя Валентина Константиновская, которая с автоматом тренируется защищаться от возможного нападения России, стала звездой соцсетей. Фото из ее учений опубликовал глава местного Национального корпуса Антон Требухов.

«Госпожа Валентина сегодня звездочка Мариуполя и его обороны! А еще Валентина Константиновская хочет подарить маскировочную сеточку одному националистическому спецподразделению с Приазовского побережья. Будь как Валентина!»  — написал он.

Кроме того, фото женщины можно увидеть на первых страницах зарубежных СМИ.

Также на нее обратил внимание корреспондент NBC Ричард Энгель. Он рассказал, что Константиновская сказала ему: «Твоя мать поступила бы так же».

 

 

Также женщина рассказала, что готова защищать своих детей и Родину. «Не хочется отдавать кому-то свою страну», — говорит Константиновская.
ForUm

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