Пенсионерка из Мариуполя Валентина Константиновская, которая с автоматом тренируется защищаться от возможного нападения России, стала звездой соцсетей. Фото из ее учений опубликовал глава местного Национального корпуса Антон Требухов.

«Госпожа Валентина сегодня звездочка Мариуполя и его обороны! А еще Валентина Константиновская хочет подарить маскировочную сеточку одному националистическому спецподразделению с Приазовского побережья. Будь как Валентина!» — написал он.

Кроме того, фото женщины можно увидеть на первых страницах зарубежных СМИ.

Также на нее обратил внимание корреспондент NBC Ричард Энгель. Он рассказал, что Константиновская сказала ему: «Твоя мать поступила бы так же».

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K