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В Угледаре снаряды российских оккупантов поразили местную больницу, в результате чего погибли четыре мирных жителя, ранения получили десять человек, в том числе медики, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – 6 медиков», - написал он.

Обстрел произошел около 11:00.

Состояние раненых разной степени тяжести.
ForUm

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