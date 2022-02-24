В Угледаре снаряды российских оккупантов поразили местную больницу, в результате чего погибли четыре мирных жителя, ранения получили десять человек, в том числе медики, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
«В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – 6 медиков», - написал он.
Обстрел произошел около 11:00.
Состояние раненых разной степени тяжести.
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