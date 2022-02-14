Госдума 15 февраля рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта - обращения к президенту с призывом признать «Донецкую и Луганскую народные республики» и постановления о предварительных консультациях по теме, написал в Telegram спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение принял Совет Думы, передает Интерфакс.

Рассмотрены будут два альтернативных проекта. В одном случае документ после принятия будет незамедлительно направлен Путину. Во втором - документ будет направлен в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего «можно будет вернуться к его рассмотрению».

Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет больше голосов, объяснил спикер.

«Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в «ДНР и «ЛНР», - заявил Володин.

14 февраля депутаты-единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления палаты необходимости признать «республики» Донбасса. «Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы «К президенту РФ В.Путину о необходимости признания «ДНР и «ЛНР» и обсуждения указанного проекта обращения", - говорится в проекте постановления.

В этом же пакете документов находится проект обращения к президенту, который в палату еще в январе внесли депутаты-коммунисты.