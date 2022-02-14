Президент Украины Владимир Зеленский отказался от договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции, Германии и подписанным коммюнике в 2019 году, в угоду национал-радикалам Украины. После этого политика по реализации Минских соглашений зашла в тупик. Об этом народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в ходе Международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: Выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

Виктор Медведчук напомнил о встрече 9 декабря 2019 года в Париже, где главами четырех государств было подписано совместное коммюнике.

"Когда мы впервые вышли на переговоры вначале с представителями Франции, парламентариями, потом Германии, а потом России, был определенный скепсис, надо ли вообще это делать, - я имею в виду, встречаться парламентариям, обсуждать эти актуальные проблемы безопасности не только в Украине, но и в целом в Европе, после столь удачной, успешной, как все считали, встречи, которая произошла 9 декабря 2019 года в Париже, которая ознаменовалась коммюнике, подписанным главами четырех государств - Франции, Украины, России и Германии. Казалось, что наконец-то была проведена такая очная встреча и главы государств, которые взялись и непосредственно имели отношение к мирному урегулированию на Донбассе, приняли решение тех шагов, которые необходимо было сделать. Речь шла о политической части Минских соглашений, их выполнения, речь шла о неукоснительном соблюдении Минских соглашений, которые признали все главы государств", - сказал Виктор Медведчук.

Однако, как отметил политик, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" всегда критически относилась к поведению власти, которая на словах провозглашала одно, а делала совершенно другое.

"И это не было исключением из их общего правила, власти, я имею в виду, которое характеризует их политику. Уже на полях этой встречи и, особенно, на следующий день после возвращения господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции, Германии и подписанным коммюнике, в угоду национал-радикалам Украины.

Это действительно, реально произошло именно тогда, и после этого политика, которой должен возглавлять инициативу, я имею в виду, власть и господин Зеленский, по реализации Минских соглашений зашла в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс и его неэффективность и безрезультативность характерна до, фактически, сегодняшнего дня", - сказал Виктор Медведчук.

Напомним, в Берлине вчера, 10 февраля, прошли переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Встреча "нормандских" политических советников длилась почти 9 часов, дольше, чем первые переговоры, которые состоялись 26 января в Париже.

Как сообщалось, вчерашняя встреча политсоветников показала, что трое из четырех участников "нормандского формата" не готовы выполнять Минские договоренности. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен исполнять международные договоренности по достижению мира на Востоке.