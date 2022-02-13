В Киеве, на территории храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь преподобного Серафима Саровского.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, великий чин освящения нижнего храма совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Храм - это место, где человек приходит для разговора с Богом, где он получает прощение от Бога грехов, и где получает от Бога ту благодатную силу, которая необходима человеку для его достойной земной жизни», - сказал Предстоятель УПЦ.

Секретарь Киевской Митрополии по Киеву - настоятель храма протоиерей Виктор Иващук отметил, что преподобный Серафим Саровский тесно связан с Киевом.

«Преподобный начинал свой духовный путь и духовное развитие именно с того, что пришел в Киев поклониться мощам Преподобных Печерских, и взять благословение киевских старцев, как ему быть дальше. Поэтому, можно твердо говорить, что Киев сыграл для него решающую роль», - рассказал отец Виктор.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

Предстоятель УПЦ поздравил прихожан храмового комплекса с освящением нового храма, а настоятеля протоиерея Виктора Иващука - с тезоименитством и Днем рождения.

Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил на территории столичного храмового комплекса в честь праведного Иоанна Кронштадского УПЦ новый храм в честь священномученника Дионисия Ареопагита.