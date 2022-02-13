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Список стран, которые рекомендуют своим гражданам уехать из Украины, продолжает расти из-за возможного вторжения России в Украину. Такие рекомендации поступили уже от 39 стран, пишут Українські Новини.

По состоянию на утро воскресенья, 13 февраля, полный список стран, которые советовали своим гражданам не ехать в Украину или уехать из страны, выглядит таким образом:

  1. Австралия
  2. Багамы
  3. Бельгия
  4. Болгария
  5. Великобритания
  6. Эстония
  7. Израиль
  8. Ирак
  9. Ирландия
  10. Испания
  11. Италия
  12. Иордания
  13. Канада
  14. Кипр
  15. Кувейт
  16. Латвия
  17. Литва
  18. Ливан
  19. Люксембург
  20. Марокко
  21. Мексика
  22. Нидерланды
  23. Германия
  24. Новая Зеландия
  25. Норвегия
  26. Палестина
  27. Южная Корея
  28. Северная Македония
  29. Польша
  30. Румыния
  31. Саудовская Аравия
  32. США
  33. Турция
  34. Финляндия
  35. Франция
  36. Чехия
  37. Черногория
  38. Швеция
  39. Япония

Как сообщалось ранее, Государственный департамент США звонит американцам, находящимся в Украине, и просит немедленно покинуть страну.
ForUm

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