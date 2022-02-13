Список стран, которые рекомендуют своим гражданам уехать из Украины, продолжает расти из-за возможного вторжения России в Украину. Такие рекомендации поступили уже от 39 стран, пишут Українські Новини.
По состоянию на утро воскресенья, 13 февраля, полный список стран, которые советовали своим гражданам не ехать в Украину или уехать из страны, выглядит таким образом:
- Австралия
- Багамы
- Бельгия
- Болгария
- Великобритания
- Эстония
- Израиль
- Ирак
- Ирландия
- Испания
- Италия
- Иордания
- Канада
- Кипр
- Кувейт
- Латвия
- Литва
- Ливан
- Люксембург
- Марокко
- Мексика
- Нидерланды
- Германия
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Палестина
- Южная Корея
- Северная Македония
- Польша
- Румыния
- Саудовская Аравия
- США
- Турция
- Финляндия
- Франция
- Чехия
- Черногория
- Швеция
- Япония
Как сообщалось ранее, Государственный департамент США звонит американцам, находящимся в Украине, и просит немедленно покинуть страну.
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