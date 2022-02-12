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У Міністерстві закордонних справ стверджують, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Як повідомили Суспільному в МЗС, 11 лютого на засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського учасники проаналізували поточну безпекової ситуації та подальші дії України.

Зазначається, що завдяки рішенням, схваленим останнім часом в Україні, а також допомозі партнерів країна додатково зміцнила спроможності щодо захисту безпеки. Також, за даними МЗС, комплексний пакет стримування Росії, запропонований Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля.

"І зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", — йдеться в заяві міністерства.

У МЗС наголосили, що нині "критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку". У відомстві додали, що ЗСУ постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. При цьому українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати своєчасні дії.

Що відомо

11 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає від Росії пояснень військової активності на кордонах. Також міністр повідомив, що ЄС вже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

Велика Британія, Чорногорія, Литва, Данія, Японія, Південна Корея та низка інших країн рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
ForUm

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