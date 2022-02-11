Президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну из-за угрозы войны с Россией. «Американские граждане должны незамедлительно уехать», - заявил Байден в интервью телеканалу NBC в четверг, 10 февраля.

«Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из под контроля», - передает его слова DW.

В то же время Байден отметил, что даже если Путин окажется «достаточно глуп, чтобы вторгнуться (в Украину, - ред.), то он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах».

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ни при каком сценарии не готов отправить американских военных в Украину для эвакуации граждан США: «Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война».

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Посольство США распространило рекомендации с призывом для граждан не путешествовать в Украину, а всех американцев, уже находящихся на территории страны, как можно скорее покинуть Украину в связи с возросшей угрозой вторжения России и пандемией COVID-19.