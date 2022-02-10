также в разделеРелигия
В УПЦ возобновили паломнические поездки на Святую Землю 4
В УПЦ считают, что вера может стать одним из факторов объединения 6
Священник УПЦ объяснил, какие молитвы защищают от беды 8
Управделами УПЦ рассказал, почему в иконописи не место экспериментам 10
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя снимать нательный крестик 19
В УПЦ считают, что Церковь может помочь в реинтеграции территорий ОРДЛО 7
«Автобус милосердия» УПЦ, ежедневно спасающий жизни бездомных, нуждается в поддержке 49
В Ивано-Франковске вопреки решению ООН выгоняют из храма общину УПЦ 27
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память митрополита Владимира, убитого в 1918 году 7
В Киеве на месте захоронений жертв репрессий на Лукьяновском кладбище почтили память новомучеников 14
Священник УПЦ рассказал, как преодолеть в себе гордыню 8
В Кропивницком УПЦ прославила в лике святых двух священников 13
Киевские духовные школы УПЦ проведут конференцию, посвященную новомученикам XX века 33
Священник УПЦ объяснил, как быть милосердным, если нет денег 15
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле молитвы «Отче наш» 13
Умерла почетная настоятельница Мукачевского монастыря УПЦ 20
Священник УПЦ рассказал, зачем на панихиду приносят еду 22
В Киеве в храме УПЦ почтят память и раскроют неизвестные факты о репрессированном духовенстве 25

Общая молитва в храме за неверующих, которые не были крещены или инославных - не происходит, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за таких умерших.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Бытует не очень правильное мнение, что православная молитва уделяется только православным. Скорее нужно сказать, что участие в Таинствах Православной Церкви могут принимать только православные. Причащаться, исповедоваться, венчаться, собороваться в православном храме могут только крещёные в Православной Церкви», - объяснил отец Сергий.

Священник отметил, что Православная Церковь имеет много молитвословий, в которых могут участвовать некрещеные люди.

 

«Потому что степень воцерковления, тем более в постатеистический период, это очень сложная тема и нельзя провести чёткой грани, кто более или менее воцерковлен», - добавил он.

Протоиерей Сергий напомнил слова Блаженного Августина, что «хорошо с человеком говорить о Боге, но ещё лучше, с Богом говорить о человеке».

«Поэтому наши молитвы в храме могут охватывать даже тех, кто не пришел в храм, особенно - живых, которые могут исправить свою жизнь. Если же говорим о церковной молитве за неверующих, которые не были крещены или инославных, которые не принадлежали к Православной Церкви, то общая молитва за таких людей в храме не уделяется, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за этого человека», - подчеркнул настоятель Свято-Воскресенского храма.

В Центре информации УПЦ также отметили, что в Православной Церкви нельзя заказать панихиду об умершем некрещеном родственнике. Но существует древняя традиция: в память об умершем человеке - вне зависимости от его вероисповедания - раздавать милостыню. Это приносит пользу душе умершего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги