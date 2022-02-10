Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает жесткую реакцию мирового общества на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей под предлогом учений.

«РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов — практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу», - сообщила пресс-служба Минобороны.

Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правом в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением как духа так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир.

«Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению», - подчеркнули в Минобороны.

«Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории в качестве полигона. Сейчас мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» - тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ на поставку оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости», - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.