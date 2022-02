Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель ответил от имени стран ЕС на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросам европейской безопасности.

«Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова», - написал он в твиттере.

I replied on behalf of the EU Member States to the letters they received from Minister Lavrov.



Tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy.



We call on Russia to de-escalate and to reverse its military build-up in and around Ukraine and in Belarus.