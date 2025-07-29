Понад 150 000 українців у Німеччині можуть втратити виплати

У Німеччині активно обговорюють можливість скасування фінансової підтримки для українських чоловіків призовного віку. За попередніми даними, це рішення може торкнутися понад 150 000 осіб. Ініціатором цієї ідеї став експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр, який висловив свою позицію у виданні BILD. Він вважає, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, не повинні отримувати соціальну допомогу.

Скільки українських чоловіків отримують виплати в Німеччині?

За інформацією журналістів BILD, з початку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибули 304 144 українських чоловіків призовного віку. Станом на 14 червня 2025 року, 49,54% з них отримували соціальну допомогу. Це означає, що майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років наразі отримують фінансову підтримку від Німеччини.

Штефан Майєр категорично заявив: "Громадянську допомогу для українців-чоловіків призовного віку нарешті потрібно скасувати. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні".

Реакція Посольства України

Посольство України у Німеччині відреагувало на цю дискусію, підкресливши, що проживання українських чоловіків за кордоном не заборонене законом.

"Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи", – пояснили в посольстві.

Крім того, українське дипломатичне представництво наголосило, що значна частина чоловіків, які проживають у Німеччині, перебувають там легально та зареєстровані у системі військового обліку.