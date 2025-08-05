Молоді біженці-українці фактично допомогли Німеччині не опуститися до критично низьких позначок щодо частки молоді у суспільстві. Такий висновок випливає з оприлюдненого у вівторок, 5 серпня, повідомлення Федерального статистичного відомства (Destatis), пише Німецька хвиля.

Як підрахували в відомстві, частка молоді в загальній чисельності населення Німеччини залишається на історично низькому рівні. Так, наприкінці 2024 року в країні проживало близько 8,3 мільйона осіб віком від 15 до 24 років, що становило 10 відсотків від усього населення.

Виявилося, що цей відсотковий показник залишається майже незмінним з кінця 2021 року. Утім, утримати таку позначку допоміг саме приплив молодих людей з України, бо після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році цей показник не знизився ще більше. А без імміграції частка молоді наприкінці 2024 року становила б лише 8,6 відсотка, підрахували в відомстві.

Загалом у Німеччині серед людей з міграційним минулим, 12 відсотків були віком 15-24 роки. Згідно зі статистикою, до цієї категорії належать особи, які іммігрували самі, або обоє їхніх батьків іммігрували після 1950 року.

Так само показово, що найвища частка молодих людей - 20,7 відсотка - спостерігається серед нащадків іммігрантів. Серед людей, в яких лише один з батьків іммігрант, частка молоді також висока - 20 відсотків. У самих іммігрантів цей показник становить 9,2 відсотка.

Німецькі федеральні землі мають так само неоднорідну ситуацію щодо частки молоді. Виявилося, що найбільше молодих людей щодо кількості населення проживає у місті-землі Бремені - 11,1 відсотка, далі йде місто-земля Гамбург з 10,5 відсотка. Аналогічний показник має також і земля Баден-Вюртемберг.

Натомість найнижчу частку зафіксовано у Бранденбурзі - 8,7 відсотка, у землі Мекленбург-Передня Померанія та Саксонії (по 8,9 відсотка відповідно).

Як доводять дані статистики, найвищою частка молоді в Німеччині була в першій половині 1980-х років. Так, у 1983 році на території сучасної ФРН проживало загалом близько 13,1 мільйона людей віком від 15 до 24 років, що становило 16,7 відсотка населення.

Натомість на початку 2024 року в Німеччині проживало менше молодих людей, ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС. Найвищий відсоток молоді в ЄС спостерігався в Ірландії (12,6 відсотка), за нею йдуть Нідерланди (12,3 відсотка) та Данія (12,2 відсотка). А найнижчі показники зафіксовані в Болгарії (9,2 відсотка) та Литві (9,5 відсотка).

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Німеччині мешкало близько 1,2 мільйона біженців з України.