Теперь украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы в Укрпочте, сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

Кабинет министров расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства, в который, в частности, вошла и подписка на периодические печатные издания. Соответствующее постановление вступит в силу 14 февраля.

В Укрпочте можно потратить полученные в рамках программы еПоддержка средства на периодику и подписаться на онлайн любые периодические издания с текущих месяцев 2022 года.

Среди перечня изданий широкий выбор популярных изданий: местная печать, периодика для детей, тематические издания и т.д. Подписки на газеты или журналы можно для себя, родителей, родных и близких, а также как благотворительную подписку на адреса детских домов-интернатов Украины. Более подробно по ссылке.

«Сейчас рассчитаться картой еПоддержка можно при оформлении подписки онлайн. Это хорошая возможность для тех украинцев, которые не решили, на что потратить тысячу, оформить годовую подписку для своих менее диджитальных родственников, например, бабушек и дедушек, проживающих в селах. Также это и хороший способ для молодежи подписаться на общеполитические еженедельники – в нашем каталоге более 3500 индексов, поэтому каждый найдет издание себе по вкусу», – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Оформить подписку на издание можно через сервис «Онлайн-подписка» на сайте Укрпочты, имея карту еПоддержка.

Средствами можно будет воспользоваться в течение 9 месяцев с момента зачисления на карту. Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равна сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью до 1000 грн и оплатить их на сайте Укрпочты, указав номер карты.

Для оформления заказа необходимо сделать следующие шаги:

Шаг 1. Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.

Шаг 2. Указать период, в течение которого вы хотите получать издание.

Шаг 3. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.

Шаг 4. Указать реквизиты карты еПоддержка и произвести оплату, нажав «Оплатить».

Все вопросы и инструкцию по оформлению онлайн-подписки можно найти по этой ссылке.