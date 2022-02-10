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8 февраля завершился период действия упрощенного таможенного оформления и налогообложения подержанных автомобилей с иностранной регистрацией по законам Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX. В целом оформили более 88 тыс. таких транспортных средств, в Государственный бюджет Украины уплачено более 3 млрд грн, сообщили ForUm'у таможенной службе.

Упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:

- до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;

- до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Напомним, временные упрощения касались:

  • легковых автомобилей (код 8703 согласно УКТ ВЭД) и авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тонн (код 8704 согласно УКТ ВЭД),
  • которые были ввезены в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита и на 31 декабря 2020 года находились в Украине;
  • с года выпуска которых прошло 5 и более лет;

заключались в

  • уплате акцизного налога, где учитывались только возраст авто, тип двигателя и объем двигателя;
  • уплате 20% НДС от суммы акцизного налога (без учета стоимости авто);
  • освобождении от уплаты ввозной пошлины.

Также при осуществлении таможенного оформления авто лица освобождались от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно ст. 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при уплате добровольного взноса – 8500 грн.

Кроме того, владельцы авто также могли быть освобождены от ответственности за ПМЖ в случае вывоза авто из Украины и уплаты добровольного взноса в размере 8500 грн.

Таким образом, с 09.02.2022 все лица при нарушении сроков и/или условий ввоза транспортных средств личного пользования в режимах транзита или временного ввоза должны нести административную ответственность, установленную Таможенным кодексом Украины.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали:

  • Закарпатская таможня - 15 195 авто;
  • Киевская таможня - 11 084 авто;
  • Одесская таможня - 10 471 авто;
  • Ивано-Франковская таможня - 6 027 авто;
  • Черновицкая таможня - 5 636 авто.
ForUm

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